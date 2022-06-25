«Динамо» — «Амкал»: во сколько матч с участием Овечкина, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 июня, состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и блогерским клубом «Амкал». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



В прямом эфире игру покажет социальная сеть «ВКонтакте». Трансляция пройдёт на платформе VK Видео и будет доступна для подписчиков группы «Динамо» во «ВКонтакте».



Отметим, что для «Динамо» данная игра станет первой под руководством нового главного тренера Славиши Йокановича, который принял руководство командой 17 июня. Кроме того, за бело-голубых сыграет российский хоккеист Александр Овечкин, специально подписавший контракт с «Динамо» на один матч. Встреча с «Амкалом» — первая для «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону.