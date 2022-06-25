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Гонсало Игуаин назвал фаворита на получение «Золотого мяча»

Гонсало Игуаин назвал фаворита на получение «Золотого мяча»
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Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин считает, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заслуживает получить «Золотой мяч».

«Я знаю Бензема с 19 лет. В «Реале» мы конкурировали за место на поле, но всегда ладили, у нас хорошие отношения. Я не удивлён тем, что он сейчас является лучшим нападающим мира. Он заслуживает «Золотого мяча», — цитирует Игуаина La Nacion.

Напомним, Игуаин с 2007 по 2013 год играл за «Реал», где его партнёром по команде был Карим Бензема.

Французский нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года. Контракт 34-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В завершившемся сезоне-2021/2022 Бензема сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

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