Гонсало Игуаин назвал фаворита на получение «Золотого мяча»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин считает, что форвард мадридского «Реала» Карим Бензема заслуживает получить «Золотой мяч».



«Я знаю Бензема с 19 лет. В «Реале» мы конкурировали за место на поле, но всегда ладили, у нас хорошие отношения. Я не удивлён тем, что он сейчас является лучшим нападающим мира. Он заслуживает «Золотого мяча», — цитирует Игуаина La Nacion.



Напомним, Игуаин с 2007 по 2013 год играл за «Реал», где его партнёром по команде был Карим Бензема.



Французский нападающий выступает за «сливочных» с 2009 года. Контракт 34-летнего игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.



В завершившемся сезоне-2021/2022 Бензема сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

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