Рикельме: мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси. Два величайших игрока Аргентины

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме высказался об игре с нападающими Лионелем Месси и Диего Марадоной.
«Это было потрясающе, мне повезло как футболисту. Мне посчастливилось играть с Марадоной и Месси. Я старался делать на поле всё, что мог. Это два величайших игрока в истории нашего футбола. Мне было очень легко играть рядом с ними.
С Месси мне посчастливилось играть за сборную и на Олимпиаде в 2008-м. Он знает, что я его очень люблю, а он – меня. Мы довольно часто общались, время шло очень быстро. Нам очень понравилось», — цитирует Рикельме TyC Sports.
Карьера Рикельме длилась с 1996 по 2015 год. С 1996-го по 1997-й полузащитник играл вместе с Марадоной за «Боку Хуниорс», а с Месси они вместе играли за сборную Аргентины до 2009 года.
- 25 июня 2022
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