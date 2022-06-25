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В «Химках» рассказали, в каком случае вратарь Митрюшкин останется в клубе

В «Химках» рассказали, в каком случае вратарь Митрюшкин останется в клубе
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, в каком случае бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин, тренирующийся с подмосковной командой, сможет остаться в клубе.

«Для оценок, наверное, ещё рано. Антон Митрюшкин достаточно профессиональный вратарь. Сборы закончатся, сядем с тренерским штабом и будем разбираться. В принципе, нареканий быть не может. Антон отдаётся и тренировочному процессу, и выполняет свои обязанности. Здесь к нему вопросов нет.

Какова вероятность, что останется в «Химках»? Я думаю, что вероятность есть. Всё будет зависеть от его личного желания и условий. Заинтересованность должна быть с двух сторон — со стороны клуба и со стороны самого игрока. Всё будет зависеть от переговоров. У нас осталось три дня сборов. Чуть-чуть подождём. Дальше будем проговаривать и решать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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