Женская сборная Германии разгромила Швейцарию со счётом 7:0

Женская сборная Германии по футболу разгромила команду Швейцарии в товарищеском матче. Встреча, которая состоялась вчера, 24 июня, на стадионе «Штайгервальд» в немецком Эрфурте, завершилась со счётом 7:0.



22-летняя Клара Бюль, нападающая «Баварии», оформила хет-трик, забив на 6-й, 61-й и 66-й минутах. В общей сложности футболистки мюнхенской команды записали на свой счёт шесть из семи голов и три ассиста. Лина Магуль отличилась в конце первого тайма, Линда Даллман, Джул Бранд и Сидней Ломан забили по голу в последние 15 минут матча.



Это последний товарищеский матч немецкой сборной в рамках подготовки к Евро-2022. В первом туре Германия сыграет с командой Дании 8 июля. 30 июня сборная Швейцарии сыграет с Англией в товарищеском матче. В первом туре чемпионата Европы швейцарки встретятся с Португалией 9 июля.