Кевин-Принс Боатенг заказал 2023 кебаба для фанатов в честь продления контракта с «Гертой»

Полузащитник «Герты» Кевин-Принс Боатенг устроил необычную акцию в связи с продлением контракта с берлинским клубом.
Футболист заказал 2023 бесплатных кебаба для болельщиков «Герты», сообщает пресс-служба немецкой команды. Напомним, Боатенг продлил соглашение до лета 2023 года. Раздача кебабов состоится в день проведения первого матча «Герты» в сезоне-2022/2023. В первом туре чемпионата Германии нового сезона «Герта» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча состоится 31 июля.
Напомним, Боатенг — воспитанник академии «Герты». За основную команду берлинского клуба полузащитник выступал с 2005 года. После 53 матчей во всех турнирах, пяти голов и девяти результативных передач атакующий полузащитник присоединился к «Тоттенхэму» в 2007 году. Также Боатенг играл за дортмундскую «Боруссию», «Милан», «Шальке», «Фиорентину» и «Барселону».
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