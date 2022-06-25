Экс-президент «Локо»: Кухта не всегда определял игру. Другое дело — потеря Жемалетдинова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о переходе нападающего Яна Кухты в «Спарту» на правах аренды.

«Думаю, что Кухта — это небольшая потеря. В «Локомотиве» есть кому заменить его. Конечно, всегда уход игрока основы — это потеря, но, на мой взгляд — это не катастрофа. Кухта не всегда определял игру, часто выпадал. Другое дело — потеря Жемалетдинова. Да, это большая потеря для «Локомотива». Он системообразующий игрок для «Локомотива» — мог начать атаку, мог завершить. Как быть? Вместо Кухты есть Изидор и Камано. Есть молодые ребята из «Казанки». Жемалетдинова будет трудно кем-то заменить. Он футболист, который вёл игру. Должен решать тренерский штаб. Время до начала чемпионата есть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.