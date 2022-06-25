«Ноттингем Форест» подписал за рекордную для клуба сумму форварда «Униона»

Нападающий берлинского «Униона» Тайво Авонийи перешёл в английский «Ноттингем Форест». Об этом сообщается на официальном сайте «лесников».



Нигериец заключил пятилетний контракт с «Ноттингем Форест». Отмечается, что форвард был подписан за рекордную для клуба сумму. Статистический портал Transfermarkt оценивает сумму перехода в € 20,5 млн.



Авонийи на постоянной основе выступал за «Унион» с 2021 года, куда перешёл из другого английского клуба – «Ливерпуля». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет € 20 млн.



В завершившемся сезоне-2021/2022 Авонийи сыграл в 43 матчах, в которых забил 20 голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптона» к фигуре Авонийи.