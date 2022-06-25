Садио Мане: когда я играю, никто в Сенегале не работает

Сенегальский нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал о своей популярности на родине, а также назвал свою главную мечту.



«Когда я играю, никто в Сенегале в этот день не работает. Это как праздник. Все смотрят на меня по телевизору. Теперь, когда я в Мюнхене, когда «Бавария» будет играть, никто в Сенегале не будет работать.



Моя главная мечта на данный момент — выиграть все возможные трофеи с «Баварией». Это действительно то, чего я хочу больше всего», — приводит слова Мане пресс-служба «Баварии».



22 июня «Бавария» объявила о переходе 30-летнего сенегальского нападающего из «Ливерпуля». По сведениям Transfermarkt, сумма сделки по форварду «Ливерпуля» составила € 32 млн. Мане подписал контракт с новой командой на три года.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне