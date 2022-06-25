Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Садио Мане: когда я играю, никто в Сенегале не работает

Садио Мане: когда я играю, никто в Сенегале не работает
Комментарии

Сенегальский нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал о своей популярности на родине, а также назвал свою главную мечту.

«Когда я играю, никто в Сенегале в этот день не работает. Это как праздник. Все смотрят на меня по телевизору. Теперь, когда я в Мюнхене, когда «Бавария» будет играть, никто в Сенегале не будет работать.

Моя главная мечта на данный момент — выиграть все возможные трофеи с «Баварией». Это действительно то, чего я хочу больше всего», — приводит слова Мане пресс-служба «Баварии».

22 июня «Бавария» объявила о переходе 30-летнего сенегальского нападающего из «Ливерпуля». По сведениям Transfermarkt, сумма сделки по форварду «Ливерпуля» составила € 32 млн. Мане подписал контракт с новой командой на три года.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне

«Бавария» получила потрясающего человека. Видели, что Мане сделал в Африке? «Бавария» получила потрясающего человека. Видели, что Мане сделал в Африке?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022