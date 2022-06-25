Ян Кухта обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в «Спарту»

Нападающий Ян Кухта обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в пражскую «Спарту» на правах аренды.

«Дорогие болельщики «Локо»! Мне бы хотелось поблагодарить всех вас: клуб, персонал, партнёров по команде, болельщиков за всё, что вы для меня сделали. Я провёл фантастические пять месяцев в потрясающем профессиональном клубе. Здесь я многому научился. Я успел полюбить это место, эту команду. «Локо» уже в моём сердце. Я буду болеть и переживать за вас во всех будущих матчах. И только из-за личных обстоятельств я вынужден остаться в Чехии. Надеюсь, что однажды мы снова окажемся вместе», — говорится в обращении, опубликованном пресс-службой «Локомотива».

Напомним, «Локомотив» объявил о переходе Кухты сегодня, 25 июня. Форвард будет играть за чешский клуб в следующем сезоне. Также у «Спарты» будет приоритетное право на приобретение контракта Кухты. Ранее нападающий выступал за «Славию», «Словацко», «Теплице», «Слован» и другие чешские команды.