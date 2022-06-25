Гендиректор «Динамо» рассказал о финансовых условиях контракта Александра Овечкина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об условиях контракта российского хоккеиста Александра Овечкина с бело-голубыми.



«Были ли переговоры с Овечкиным сложными? Совсем нет. Он давно мечтал выйти на поле в футболке «Динамо». Как только у нас появилась возможность это сделать, Александр тут же согласился. В пятницу он приехал в офис клуба и подписал контракт на один матч.



Позицию игрока будет определять наш главный тренер — мы в это никогда не вмешиваемся. Ну и в любом случае тактические задумки будет неправильно сейчас раскрывать. В конце концов, несмотря на статус матча, нас ждёт непростая игра с мотивированным соперником, и мы хотим её выиграть.



Мы очень надеемся, что дебютная игра Александра не будет для него последней. Сможет ли Овечкин сыграть в официальном матче? Давайте не будем загадывать. Контракт подразумевает символические финансовые условия», — цитирует Пивоварова «Матч ТВ».

Напомним, Овечкин подписал контракт с «Динамо» на одну игру. 36-летний хоккеист сыграет в товарищеском матче с «Амкалом». Игра пройдёт сегодня, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.