Бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди перешёл в «Хиберниан»
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Ирландский полузащитник Эйден Макгиди перешёл в «Хиберниан», сообщается на официальном сайте клуба.
36-летний футболист подписал контракт с ирландской командой до июня 2023 года. Последним клубом Макгиди был английский «Сандерленд», за который он играл с 2017 года.
В России ирландский полузащитник известен по выступлениям за московский «Спартак». Макгиди перешёл в стан красно-белых в августе 2010 года из шотландского «Селтика» за € 12 млн. В январе 2014 года Эйден покинул «Спартак», перейдя за € 2 млн в английский «Эвертон».
За время карьеры Макгиди также успел поиграть за «Шеффилд Уэнсдей», «Престон Норт Энд» и «Чарльтон Атлетик». С 2004 по 2017 год футболист вызывался в сборную Ирландии, за которую успел провести 92 матча.
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