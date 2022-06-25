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«Встречался с мужчиной и женщиной». Экс-игрок сборной Бразилии — о своей бисексуальности

«Встречался с мужчиной и женщиной». Экс-игрок сборной Бразилии — о своей бисексуальности
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Бывший полузащитник сборной Бразилии Ришарлисон Барбоза совершил каминг-аут как бисексуал.

«Ходит много различных слухов, поэтому я решил признаться — я бисексуален. Меня всю жизнь спрашивали, гей ли я. У меня были отношения и с мужчиной, и с женщиной. Пусть так и напишут. Некоторые удивятся этой новости, но я абсолютно нормален. У меня, как и у всех, есть свои желания. Я встречался и с мужчиной, и с женщиной. И что вы будете с этим делать? Верно, ничего», — приводит слова Ришарлисона Globo Esporte со ссылкой на подкаст In the Locker Room.

Напомним, во время игровой карьеры Ришарлисон выступал за «Сан-Пауло» и «Атлетико Минейро». В 2008 году хавбек принял участие в двух матчах национальной команды Бразилии.

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