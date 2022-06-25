Фетисов — об Овечкине: на футболе сказал ему быть внимательнее — другие мышцы работают

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал заключение контракта между российским хоккеистом Александром Овечкиным и футбольным клубом «Динамо». Соглашение рассчитано на одну игру.

«Саша один из самых популярных спортсменов нашей страны. Он принял решение сыграть за футбольное «Динамо». Вчера мы играли в хоккей, сказал ему, чтобы был повнимательнее на футболе, так как другие мышцы работают. Он молодец! Находит время для этого. Популяризирует спорт и «Динамо», в котором он вырос. Удачи ему!» — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

36-летний хоккеист сыграет в товарищеском матче с «Амкалом». Игра пройдёт сегодня, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.