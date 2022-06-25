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Булыкин надеется, что Раконьяц сможет заменить Кухту в «Локомотиве»

Булыкин надеется, что Раконьяц сможет заменить Кухту в «Локомотиве»
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ситуации с нападающими в московской команде.

«Всегда можно выйти из любой ситуации, даже с травмой Жемалетдинова и уходом Кухты. Вопрос в том, как это получится у «Локомотива». Давно у них не ладится. Надеюсь, получится стабилизировать ситуацию. Болельщики прохлаждаться второй сезон клубу не дадут. Нападающий никогда лишним не бывает. Где они возьмут — хороший вопрос.

Купили же черногорца Раконьяца на место нападающего. Надеюсь, он справится. Надо до зимней паузы хотя бы посмотреть, кто и как будет играть в этом сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

«Локомотив» по итогам сезона-2021/2022 занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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