Женская сборная Англии разгромила действующих чемпионок Европы перед стартом Евро-2022
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В товарищеском матче женская сборная Англии принимала национальную команду Нидерландов. Встреча, прошедшая на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе (Англия), завершилась победой хозяек со счётом 5:1.
На 22-й минуте встречи счёт открыла нидерландская полузащитница Лике Мартенс. На 32-й минуте защитница сборной Англии Люси Бронз сравнял счёт. На 53-й минуте нападающая Бет Мид вывела английскую команду вперёд. На 72-й минуте форвард Элла Тун отправила в ворота Нидерландов третий мяч. Через 2 минуты нападающая сборной Англии Лорен Хемп довела счёт до разгромного. В концовке встречи, на 90-й минуте, Мид оформила дубль.
Напомним, женская сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы. Евро-2022 пройдёт с 6 по 31 июля текущего года в Англии.
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