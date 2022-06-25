«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками
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Самарские «Крылья Советов» продлили действующие соглашения с семью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Самарский клуб пролонгировал соглашения с вратарями Иваном Ломаевым и Богданом Овсянниковым, защитниками Александром Солдатенковым и Юрием Горшковым, полузащитниками Романом Ежовым и Максимом Витюговым, а также нападающим Дмитрием Цыпченко.
Договоры со всеми футболистами продлены до конца сезона-2024/2025. Овсянников играет за «Крылья Советов с 2017 года, другие футболисты – с лета 2020 года.
По итогам завершившегося сезона-2021/2022 «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарцы набрали 41 очко. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
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