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«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками

«Крылья Советов» продлили контракты с семью игроками
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Самарские «Крылья Советов» продлили действующие соглашения с семью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Самарский клуб пролонгировал соглашения с вратарями Иваном Ломаевым и Богданом Овсянниковым, защитниками Александром Солдатенковым и Юрием Горшковым, полузащитниками Романом Ежовым и Максимом Витюговым, а также нападающим Дмитрием Цыпченко.

Договоры со всеми футболистами продлены до конца сезона-2024/2025. Овсянников играет за «Крылья Советов с 2017 года, другие футболисты – с лета 2020 года.

По итогам завершившегося сезона-2021/2022 «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарцы набрали 41 очко. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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