Широков предположил, что «Зенит» готовится к уходу Барриоса
Поделиться
Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном обмене нападающего санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса».
«Не знаю, какого уровня игроки, которых предлагает «Коринтианс». Можно только гадать — хорошие они или нет. Предположим, что «Зенит» не станет менять Юри Алберто на двух плохих игроков. Одного хорошего на двух ещё более лучших поменяли. У них есть два центрфорварда. Поэтому можно и разбавить полузащиту.
Может быть, они готовятся к уходу Барриоса, потому и берут полузащитника. «Зенит» может и выиграть от этого. Может быть, есть более нужные позиции, чем один нападающий», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 25 июня 2022
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:51
-
13:50
-
13:38
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:31
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:47
-
11:36
-
11:28
-
11:24
-
11:15
-
11:10
Партнерский контент