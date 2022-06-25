Широков предположил, что «Зенит» готовится к уходу Барриоса

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном обмене нападающего санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса».

«Не знаю, какого уровня игроки, которых предлагает «Коринтианс». Можно только гадать — хорошие они или нет. Предположим, что «Зенит» не станет менять Юри Алберто на двух плохих игроков. Одного хорошего на двух ещё более лучших поменяли. У них есть два центрфорварда. Поэтому можно и разбавить полузащиту.



Может быть, они готовятся к уходу Барриоса, потому и берут полузащитника. «Зенит» может и выиграть от этого. Может быть, есть более нужные позиции, чем один нападающий», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.