Чеферин — о жалобах Клоппа на календарь: жаловаться должны рабочие с зарплатой € 1 тыс.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о недовольстве главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы футбольным календарём. Специалисты были недовольны большим количеством матчей.



«Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но всё просто. Если ты играешь меньше, то получаешь меньше денег. Кто должен жаловаться, так это рабочие на фабрике, которые получают € 1 тыс. в месяц», — цитирует Чеферина Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, набрав 93 очка. «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице, мерсисайдцы заработали 92 очка. «Горожане» дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу». «Ливерпуль» проиграл в финале тому же «Реалу».