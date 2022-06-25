Агент Овечкина рассказал, сколько времени хоккеист проведёт на поле в матче за «Динамо»

Глеб Чистяков, агент российского хоккеиста Александра Овечкина, рассказал, сколько времени спортсмен проведёт на поле в футболке «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».

«Уже была информация вчера, по-моему. Отец его играл под третьим номером «Динамо». С этим связан выбор именно этой футболки. У Овечкина очень хороший удар, он способен завершить атаку, поэтому место настоящего форварда впереди для него. Насчёт 45 минут на поле не знаю, неизвестно, посмотрим, я думаю, он проведёт на поле меньше минут», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Александр Овечкин заключил контракт с бело-голубыми на один матч — товарищескую игру с «Амкалом». Встреча пройдёт сегодня, 25 июня, в Москве на стадионе «ВТБ Арена».