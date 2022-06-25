Агент Овечкина рассказал, сколько времени хоккеист проведёт на поле в матче за «Динамо»

Глеб Чистяков, агент российского хоккеиста Александра Овечкина, рассказал, сколько времени спортсмен проведёт на поле в футболке «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».
«Уже была информация вчера, по-моему. Отец его играл под третьим номером «Динамо». С этим связан выбор именно этой футболки. У Овечкина очень хороший удар, он способен завершить атаку, поэтому место настоящего форварда впереди для него. Насчёт 45 минут на поле не знаю, неизвестно, посмотрим, я думаю, он проведёт на поле меньше минут», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Александр Овечкин заключил контракт с бело-голубыми на один матч — товарищескую игру с «Амкалом». Встреча пройдёт сегодня, 25 июня, в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- 25 июня 2022
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:51
-
13:50
-
13:38
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:02
-
12:53
-
12:46
-
12:45
-
12:33
-
12:31
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:47
-
11:36
-
11:28
-
11:24
-
11:15
-
11:10