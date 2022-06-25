Петржела: «Зениту» в обмен на Алберто спокойно можно дать трёх игроков — он очень сильный

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном обмене нападающего санкт-петербургского клуба Юри Алберто на двух футболистов «Коринтианса».

«У «Зенита» долгое время сильного вратаря нет. Об этом все знают. Бразильский вратарь очень сильный. Он играет в первой лиге, хорошо выступает. Это неплохой шаг! Два игрока за одного? Почему нет. Алберто очень сильный. За него спокойно можно дать и трёх игроков!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Юри Алберто стал игроком «Зенита» в январе 2022 года. Нападающий подписал контракт с санкт-петербургским клубом до 30 июня 2027 года. В весенней части бразильский футболист провёл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.