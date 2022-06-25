«Это что за новости?» Павел Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк опроверг информацию, что завершил профессиональную карьеру.
«Я завершил карьеру? Это что за новости? Ничего об этом не знаю. Я ничего не заявлял! Может, кто-то там ещё закончил. Я не знаю», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что Погребняк сообщал о завершении футбольной карьеры в Российской Премьер-Лиге и в Первой лиге. При этом футболист не исключил, что может попробовать свои силы в других турнирах. Напомним, по ходу профессиональной карьеры Павел Погребняк выступал за московский «Спартак», калининградскую «Балтику», «Химки», ярославский «Шинник», «Томь», санкт-петербургский «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал».
- 25 июня 2022
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