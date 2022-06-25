Форварду «МЮ» Гринвуду продлили освобождение под залог. Его обвиняют в изнасиловании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, подозреваемый в изнасиловании, продолжит оставаться под залогом, сообщает BBC.



По информации источника, 24 июня суд продлил 20-летнему футболисту освобождение по залог. Полиция Манчестера отметила, что новые сообщения о деле не будут появляться до тех пор, пока игроку не будут предъявлены обвинения или он не будет освобождён.



Напомним, Гринвуд был арестован в январе текущего года после обвинений со стороны его бывшей девушки Гарриет Робсон, опубликовавшей видео и фото побоев, а также аудио, на котором её принуждают к сексу. После этого нападающий провёл трое суток под стражей.



После случившегося «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от матчей и тренировок. А Nike – спонсор Гринвуда, приостановил сотрудничество с ним.

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