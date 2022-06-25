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Жоау Феликс не покинет «Атлетико» летом

Жоау Феликс не покинет «Атлетико» летом
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс сообщил, что не собирается уходить из испанского клуба в летнее трансферное окно.

«Это не обсуждается. Я в порядке и сосредоточен на работе в «Атлетико». Спокойно смотрю в будущее. Знаю, что могу сделать, поэтому всё хорошо.

Сейчас я в отпуске, только начал тренироваться, чтобы подготовиться к предсезонке. Пока мало думаю о футболе. Конечно, я стал лучше во многих аспектах с тех пор, как перешёл в «Атлетико». Развиваться — это нормальный процесс. Думаю, что делаю всё правильно, и поэтому становлюсь лучше», — приводит слова Феликса Maisfutebol.

В минувшем сезоне Феликс принял участие в 24 матчах испанской Примеры, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

«Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур

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