«Локомотив» показал обновлённую базу в Баковке после реконструкции. Лучшие фото экскурсии

25 июня руководство «Локомотива» провело экскурсию для журналистов по подмосковной базе «Локомотива» в Баковке, которая открыла свои двери после реконструкции.

Лучшие кадры обновлённой базы «Локо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Напомним, сегодня нападающий Ян Кухта обратился к болельщикам «Локомотива» после перехода в пражскую «Спарту» на правах аренды.



«Дорогие болельщики «Локо»! Мне бы хотелось поблагодарить всех вас: клуб, персонал, партнёров по команде, болельщиков за всё, что вы для меня сделали. Я провёл фантастические пять месяцев в потрясающем профессиональном клубе. Здесь я многому научился. Я успел полюбить это место, эту команду. «Локо» уже в моём сердце. Я буду болеть и переживать за вас во всех будущих матчах. И только из-за личных обстоятельств я вынужден остаться в Чехии. Надеюсь, что однажды мы снова окажемся вместе», — говорится в обращении, опубликованном пресс-службой «Локомотива».