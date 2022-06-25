«Оренбург» сыграл вничью с молдавским клубом на сборах в Турции
Поделиться
В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции «Оренбург» встречался с молдавским клубом «Динамо-Авто». Игра прошла на территории отеля «Термал» в Болу (Турция) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
Голы за оренбургскую команду забил защитник Александр Павловец.
Второй тренировочный сбор «Оренбург» также проведёт в Турции. Первый матч второго сбора команды состоится 2 июля. Соперником оренбургского клуба станет представитель турецкой Суперлиги «Газиантеп».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Оренбург» вышел из Футбольной национальной лиги в Российскую Премьер-Лигу. В матче первого тура нового розыгрыша РПЛ «Оренбург» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 16 июля в Оренбурге.
Новость по темеГойкович вернулся в «Оренбург»
Комментарии
- 25 июня 2022
-
18:11
-
18:10
-
17:50
-
17:40
-
17:25
-
17:21
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:13
-
15:56
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
15:21
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:51
-
13:50
-
13:38
-
13:38
-
13:31
-
13:27
Партнерский контент