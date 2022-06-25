«Оренбург» сыграл вничью с молдавским клубом на сборах в Турции

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции «Оренбург» встречался с молдавским клубом «Динамо-Авто». Игра прошла на территории отеля «Термал» в Болу (Турция) и завершилась ничьей со счётом 2:2.



Голы за оренбургскую команду забил защитник Александр Павловец.



Второй тренировочный сбор «Оренбург» также проведёт в Турции. Первый матч второго сбора команды состоится 2 июля. Соперником оренбургского клуба станет представитель турецкой Суперлиги «Газиантеп».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Оренбург» вышел из Футбольной национальной лиги в Российскую Премьер-Лигу. В матче первого тура нового розыгрыша РПЛ «Оренбург» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 16 июля в Оренбурге.

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