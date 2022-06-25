Президент УЕФА рассказал о своих взаимоотношениях с главой «ПСЖ»
Поделиться
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о своих взаимоотношениях с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, который по совместительству является главой Ассоциации европейских клубов.
«Дружба с Нассером Аль-Хелаифи? У меня хорошие отношения не с президентом «ПСЖ», а с главой Ассоциации европейских клубов. Аль-Хелаифи понимает и защищает европейскую футбольную модель, в отличие от других клубов», — приводит слова Чеферина Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции в сезоне-2021/2022. Парижане завоевали золото Лиги 1 досрочно. В конечном итоге они набрали 86 очков в 38 матчах. В активе «Марселя», который занял второе место, на 15 очков меньше.
Комментарии
- 25 июня 2022
-
18:11
-
18:10
-
17:50
-
17:40
-
17:25
-
17:21
-
16:56
-
16:55
-
16:54
-
16:34
-
16:29
-
16:16
-
16:13
-
15:56
-
15:47
-
15:40
-
15:22
-
15:21
-
15:14
-
14:59
-
14:56
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:51
-
13:50
-
13:38
-
13:38
-
13:31
-
13:27
Партнерский контент