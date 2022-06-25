Президент УЕФА рассказал о своих взаимоотношениях с главой «ПСЖ»

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о своих взаимоотношениях с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, который по совместительству является главой Ассоциации европейских клубов.

«Дружба с Нассером Аль-Хелаифи? У меня хорошие отношения не с президентом «ПСЖ», а с главой Ассоциации европейских клубов. Аль-Хелаифи понимает и защищает европейскую футбольную модель, в отличие от других клубов», — приводит слова Чеферина Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции в сезоне-2021/2022. Парижане завоевали золото Лиги 1 досрочно. В конечном итоге они набрали 86 очков в 38 матчах. В активе «Марселя», который занял второе место, на 15 очков меньше.