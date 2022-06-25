Московское «Динамо» перенесло начало матча с «Амкалом»

«Динамо» приняло решение скорректировать время начала товарищеского матча с «Амкалом», сообщает пресс-служба бело-голубых. Это решение было вызвано тем, что в Москве сложились не самые благоприятные погодные условия. В связи с жарой начало встречи перенесено с 19:00 мск на 20:00 мск.



Напомним, сегодня, 25 июня, московское «Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом». За бело-голубых сыграет российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который подписал контракт на одну встречу. Также он презентовал новые бутсы, в которых будет выступать в этом матче.



Московское «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, команда добралась до финала Кубка России, где уступила «Спартаку» со счётом 1:2.