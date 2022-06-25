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Гарет Бэйл станет футболистом клуба «Лос-Анджелес»

Гарет Бэйл станет футболистом клуба «Лос-Анджелес»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл подпишет контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес», сообщает The Athletic. По информации источника, форвард согласовал с командой соглашение на один год с опцией продления на полтора сезона.

Ранее Гарет Бэйл сообщил о том, что покидает мадридский «Реал» на правах свободного агента. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2022 года. Но стороны окончательно приняли решение не продлевать соглашение. Поэтому Гарет Бэйл перейдёт в новую команду на правах свободного агента.

Напомним, в летнее трансферное окно «Лос-Анджелес» также подписал бывшего футболиста «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. В защитнике также были заинтересованы «Интер Майами» и «Торонто».

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