Гарет Бэйл станет футболистом клуба «Лос-Анджелес»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл подпишет контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес», сообщает The Athletic. По информации источника, форвард согласовал с командой соглашение на один год с опцией продления на полтора сезона.



Ранее Гарет Бэйл сообщил о том, что покидает мадридский «Реал» на правах свободного агента. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2022 года. Но стороны окончательно приняли решение не продлевать соглашение. Поэтому Гарет Бэйл перейдёт в новую команду на правах свободного агента.



Напомним, в летнее трансферное окно «Лос-Анджелес» также подписал бывшего футболиста «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. В защитнике также были заинтересованы «Интер Майами» и «Торонто».