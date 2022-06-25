Овечкин будет капитаном «Динамо» в матче с «Амкалом»
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Московское «Динамо» сообщило, что известный российский хоккеист Александр Овечкин выведет команду на выставочный матч с блогерской командой «Амкал» в статусе капитана.
«Наш капитан на сегодня — Ови», — написала пресс-служба «Динамо» в своём телеграм-канале, прикрепив фотографию игровой формы Овечкина.
Напомним, сегодня, 25 июня, в 20:00 по московскому времени «Динамо» проведёт товарищеский матч с «Амкалом». Изначально стартовый свисток встречи планировался на 19:00 мск, однако погодные условия в Москве внесли свои коррективы — игра начнётся в 20:00 мск.
За бело-голубых сыграет нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Также он презентовал новые бутсы, в которых будет выступать в этом матче.
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