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«Сочи» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч предсезонного турнира

«Сочи» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч предсезонного турнира
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Сегодня, 25 июня, «Сочи» и «Зенит» встретятся в матче предсезонного турнира «Кубок Пари Премьер». Игра пройдёт на поле академии «Зенита» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Родригао, Заика, Ангбан, Батырев, Бурмистров, Ушатов, Мартовой, Сарвели.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Чистяков, Адамов, Круговой, Сутормин, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Сергеев.

Примечательно, что между собой встречаются золотой и серебряный призёры Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2023.

Сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча состоится 9 июля.

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