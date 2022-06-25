В «Динамо» сравнили товарищеский матч с «Амкалом» с американским Супербоулом

Директор по коммуникациям московского «Динамо» Дмитрий Симонов подчеркнул важность товарищеского матча с «Амкалом». Он рассказал, кто именно согласовывал проведение этой встречи. Также Симонов поделился деталями о том, как к этому матчу относятся футболисты московского «Динамо».



«Мы договорились об этом матче, в апреле заверил его Сандро Шварц. Наши игроки, следящие за медиафутболом, также высказались позитивно. Самая первая контрольная игра почти всегда проводится со слабым соперником: зимой мы играли с Вооружёнными силами Катара. Я спрашивал у Дани Фомина, он сказал, что «Амкал» не уступает по силе Вооружённым силам Катара. Первая игра с no name team, по сути они команда – не команда.



Для первой игры это абсолютно нормальная история. Дальше мы стали выбирать время и согласовывать дату. Пришла идея провести не просто товарищескую игру с блогерами, а превратить это в смесь шоу и матча, чего раньше никто не делал. Можно провести какую-то параллель с Супербоулом, но в российском футболе никогда не было, чтобы матч совмещался с полноценным концертом», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.