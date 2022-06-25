В «Динамо» объяснили, как Егор Крид помог расширить аудиторию фанатов клуба

Директор по коммуникациям московского «Динамо» Дмитрий Симонов рассказал, как Егор Крид помог расширить аудиторию фанатов клуба. По словам функционера, певец привлёк к посещению матчей «Динамо» других известных артистов.

«Крид разбирается в футболе, понимает всё, сам играет. Клаве Коке более интересно: ой, этот мальчик симпатичный, этот такой, этот сякой. У нас есть Сабина Шох, которая занимается вип-гостями. Сабина имеет обширные связи в области шоу-бизнеса и занимается организацией таких контактов. Одно тянет другое.



Например, Крид притянул однажды Клаву Коку. Клава Кока – подружку Люсю Чеботину. Люся теперь тоже стала ходить. Мы рады, что Крид их позвал. Мы совместили три таких истории и понимаем, что это три разные аудитории. Аудитория «Амкала» не любит Крида, аудитория «Динамо» не любит Крида и «Амкал», но при этом мы рассчитываем, что каждый найдёт для себя что-то. Если это кому-то не понравится, у нас будут другие серьёзные матчи, где все с серьёзными лицами будут играть со «СКА-Хабаровск» и грызть газон», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, сегодня, 25 июня, Егор Крид даёт концерт перед матчем «Динамо» с «Амкалом». Примечательно, что сегодня певец также празднует свой день рождения.