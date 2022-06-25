В «Динамо» рассказали, почему решили сделать фанатами клуба Клаву Коку и Чеботину

Директор по коммуникациям московского «Динамо» Дмитрий Симонов рассказал, как команда вела работу над привлечением новых звёздных болельщиков. Он поделился мнением о том, как с этой задачей справляются певицы Клава Кока и Люся Чеботина.



«Не секрет, что у «Динамо» в какой-то момент было мало узнаваемых болельщиков. Всегда клуб ассоциировался с Лещенко. В принципе, всегда знали повара Ивлева, артиста Александра Лазарева. В остальном мы испытывали недостаток в сравнении со «Спартаком», у которого половина страны известные болельщики. Мы стали подтягивать молодых болельщиков. Так у нас появилась Клава Кока, несмотря на её интрижку с «Зенитом», Люся Чеботина, Крид регулярно в атрибутике «Динамо». Мы надеемся, что часть людей, которые к нам придут, смогу посетить следующую нашу игру.



Люся Чеботина на полном серьёзе стала болеть за «Динамо». Она реально плакала, когда мы проиграли «Спартаку». Это всё происходит органично. Ты приходишь, привыкаешь, что команда твоя. Понятно, что Люся не отличит нападающего от защитника, но она и не должна это делать. Она эмоционально реагирует, как девочка: забили гол – ура, пропустили – значит пропустили. Она не разбирается в футболе как в игре, но руководствуется эмоциями», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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