Федотов прокомментировал поражение в дебютном матче во главе ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение армейской команды в товарищеском матче с «Велесом» (0:2). Специалист подчеркнул, что это лишь начало пути и команда нуждается в дальнейшей подготовке.
«Я думаю, что был очень хороший и содержательный первый тайм. Да, проигрывать неприятно. Но мы только в начале пути. Мы прошли десятидневный сбор, у нас не было выходных. Поэтому — восстановление, день отдыха и готовимся дальше!» — сказал Федотов в видео на клубном YouTube-канале ПФК ЦСКА.
Напомним, сегодня, 24 июня, московский ЦСКА встретился в товарищеском матче со столичным «Велесом». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась победой «Велеса» со счётом 2:0.
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