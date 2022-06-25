Корниленко: «Крылья Советов» делали улучшенное предложение Сарвели. Он принял новый вызов

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер форварда Владислава Сарвели в «Сочи». Он оценил выступление нападающего в составе самарского клуба. Кроме того, функционер рассказал подробности перехода полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».



«Владислав здорово провёл прошлый сезон, забил девять голов в Российской Премьер-Лиге, это отличный результат. Естественно, к нему был интерес от других клубов. Мы делали Сарвели улучшенное предложение – так же, как и Зиньковскому. Так сложилось, что Владислав получил новый вызов и принял его. Это карьера игрока, так бывает. Мы очень благодарны Владиславу за всё, что он сделал для клуба, и желаем ему удачи», — цитирует Корниленко Metaratings.

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