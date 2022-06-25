Гильерме обратился к ушедшему из «Локомотива» Кухте

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме обратился к ушедшему из московского клуба Яну Кухте. Напомним, чешский форвард на правах аренды перешёл в пражскую «Славию».

«Ян, мой брат, спасибо тебе за всё, что ты вкладывал в наш клуб в то время, когда ты был с нами. Спасибо за тёплые слова. Надеюсь, что ты вернёшься к нам, потому что ты не только хороший футболист, но и хороший человек. Желаю тебе удачи, всего самого лучшего и чтобы ты был всегда здоров», — приводит слова Гильерме пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Кухта не вернётся в московский клуб из-за семейных обстоятельств. Напомним, Кухта стал игроком «Локомотива» в январе 2022 года. Он успел провести за железнодорожников 11 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи. Действующий контракт Кухты с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года.