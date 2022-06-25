Зелимхан Бакаев забил первый гол за «Зенит» в матче предсезонного турнира с «Сочи»

Сегодня, 25 июня, «Сочи» и «Зенит» встречаются в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер. Игра проходит на поле академии «Зенита» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» открыл счёт на 73-й минуте матча. Голом отличился новичок команды Зелимхан Бакаев. Это первый забитый мяч полузащитника в составе сине-бело-голубых. Кузяев от края штрафной сделал пас Бакаеву, который проскочил мимо защитника и технично низом направил мяч в дальний угол ворот — 1:0 в пользу «Зенита».

Примечательно, что между собой встречаются золотой и серебряный призёры Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Сезон-2022/2023 в России откроется матчем за Суперкубок России «Спартак» — «Зенит» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча состоится 9 июля.