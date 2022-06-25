В «Динамо» рассказали, по какой цене продавались билеты на матч с «Амкалом»

Директор по коммуникациям московского «Динамо» Дмитрий Симонов назвал ценовые диапазоны, по которым клуб реализовывал билеты на товарищеский матч с «Амкалом». Кроме того, он прокомментировал идею расширить аудиторию болельщиков московского клуба.



«Перетянуть аудиторию «Амкала» возможно, но не всю. Из трёх детей двум не понравится, одному понравится. Это уже плюс. Несколько лет назад, особенно во времена вылета в ФНЛ, сколько человек ходили на футбольный клуб «Динамо»? На товарищеской игре сейчас будет 15 тысяч. Все билеты продавались, кроме тех, которые были выделены школам. Подавляющее большинство билетов мы продавали.



Билеты стоят дорого — от 600 рублей. На центральные сектора — 2500 рублей. Ценник выше, чем на игру с «Сочи». Этот ценник сравним с матчами с «Зенитом», «Спартаком». Думаю, что мы должны быть плюс-минус остаться при своих после проведения этого матча. Но это надо смотреть. Мы рассчитываем как минимум не оказаться в минусе.



Этот эффект мы оцениваем как долгосрочный, потому что как ты оценишь в сию секунду финансовый эффект от ребёнка, которому понравится стадион, и он будет регулярно ходить? Он заплатил пять тысяч, пришёл с папой. В следующий раз несчастный папа выложит опять пять тысяч, потом опять пять тысяч, после купит ребёнку мерч», — сказал Симонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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