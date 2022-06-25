Овечкин забивал за «Динамо» в золотых бутсах и праздновал со Смоловым. Лучшие фото с матча

25 мая в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в товарищеском матче «Динамо» разгромило «Амкал». Встреча завершилось со счётом 5:0.
На 11-й минуте счёт открыл российский хоккеист Александр Овечкин, который сыграл за московское «Динамо». Более того, он вывел команду на поле в качестве капитана. Сразу после забитого мяча форвард отправился на замену. Ассистировал ему нападающий бело-голубых Фёдор Смолов. На 82-й минуте преимущество упрочил нападающий Константин Тюкавин. Результативную передачу на него оформил форвард Ярослав Гладышев. На 86-й минуте московское «Динамо» получило право пробить пенальти. Его максимально уверенно реализовал нападающий клуба Николай Комличенко. На 87-й минуте сам Ярослав Гладышев поразил чужие ворота. А на 90-й минуте Тюкавин оформил дубль.
Александр Овечкин был признан лучшим игроком встречи.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Амкал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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