Пригожин: пришёл на «Динамо» — «Амкал» поздравить Крида. Надо было меня выпустить на поле

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался по итогам выставочного матча «Динамо» — «Амкал» (5:0).

«Пришли Егора поздравить. Конечно, смотрели футбол. Надо было меня выпустить за ребят поиграть. Атмосфера прекрасная. Буду ли ходить на футбол? Я вообще играю и люблю футбол», — передаёт слова Пригожина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, сегодня, 25 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сыграли между собой московское «Динамо» и «Амкал». Бело-голубые отправили в ворота соперника пять голов. Первым отличился российский хоккеист Александр Овечкин, который выступал за московское «Динамо». Дублем отметился нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. По голу забили Николай Комличенко и Ярослав Гладышев. Овечкин был признан лучшим игроком матча.