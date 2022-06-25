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Овечкин: получил колоссальное удовольствие! Готов ли ещё сыграть? Конечно!

Овечкин: получил колоссальное удовольствие! Готов ли ещё сыграть? Конечно!
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свои эмоции от игры и забитого гола за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (5:0).

«Ощущения от гола шикарные. Сколько я тренировал левую ногу? Она у меня всегда работает. Готов ли ещё сыграть? Конечно! А вот когда ждать в футболке «Динамо» – это вопросы к руководству», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Александр Овечкин вышел на поле с капитанской повязкой и поучаствовал в разгроме соперника. Именно он открыл счёт на 11-й минуте матча. После этого нападающий покинул поле, его заменил полузащитник Даниил Фомин. Встреча завершилась победой московского «Динамо» со счётом 5:0. Овечкин стал лучшим игроком матча.

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