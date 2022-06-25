Шунин: мой дебют в хоккее будет гораздо хуже Овечкина в футболе. Он провёл отличный матч

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о дебюте российского хоккеиста Александра Овечкина в футболе. Он высоко оценил способности нападающего «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, голкипер предположил, смог ли бы он попробовать свои силы в хоккее.



«Хотел бы последовать примеру Александра и дебютировать в хоккее? Это будет гораздо хуже, чем сегодня дебютировал Александр. Хотел бы его поздравить, он сегодня выдал отличную игру! Забил гол: что ещё может быть лучше?



К сожалению, Александр не тренировался с нами. Когда он забил, я был очень приятно удивлён. Я был очень рад за него. Получилась красивая комбинация, Александр попал в самый угол, отличный гол. Пока ему тяжеловато, всё-таки разные виды спорта. Но он выглядел отлично и смог помочь», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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