Семак высказался о ситуации вокруг Юри Алберто, который хочет уйти из «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации вокруг 21-летнего нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто. Ранее СМИ сообщали, что игрок близок к переходу в бразильский «Коринтианс» на правах аренды до лета 2023 года.
«Что касается Юри Алберто, то у него есть желание уйти в аренду. Клуб занимается этим вопросом. По поводу того, кто к нам придёт, то клуб рассматривает разные варианты. Нужно сделать лучшее из возможного. И сохранить костяк и обойму.
Конечно, мнение тренерского штаба всегда есть. Окончательное решение принимает клуб. Мы стараемся выбрать варианты, которые наиболее нам подходят. Надеюсь, это будет лучший выбор», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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