Семак: Бакаев забил прекрасный мяч. Он всегда играет активно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре лидеров клуба из Санкт-Петербурга в рамках матча предсезонного турнира с «Сочи». Напомним, основное время этой встречи завершилось ничейным исходом – 1:1. А в серии пенальти победа осталась за «Зенитом» (4:2).
«Бакаев и в прошлом матче вышел активно. Сегодня он хорошо использовал свободные зоны, забил прекрасный мяч. Он всегда, на мой взгляд, играет активно.
Я согласен с экспертами по признанию Бакаева лучшим игроком. Он и гол забил, мог забивать и второй. Впрочем, и Малком сыграл неплохо.
Дуглас был одним из вице-капитанов. Но мы ещё не приняли решение по капитану. Сегодня Миша Кержаков и Дуглас – лидеры, которые ведут команду дальше. А Ловрен только-только вернулся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 25 июня 2022
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