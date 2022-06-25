Лещук рассказал, почему макнул Егора Крида в торт после игры с «Амкалом»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал, зачем он макнул певца Егора Крида в торт после товарищеской игры с «Амкалом».



«У нас традиция именинников макать лицом в торт, поэтому Крида тоже так поздравили. Он пришёл к нам в гости на стадион. Почему я макнул? Мы с ним пересекались, знакомы. Вроде ему понравилось. Я не слежу за медиафутболом, знаю команду «Броуков», потому что там Соснин и остальные», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Ранее московское «Динамо» провело товарищеский матч с «Амкалом». Команда уверенно разгромила соперника со счётом 5:0. Первый гол в этой встрече забил российский хоккеист Александр Овечкин. Затем дублем отметился нападающий Константин Тюкавин. По голу оформили Ярослав Гладышев и Николай Комличенко. Московское «Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера клуба Славиши Йокановича.