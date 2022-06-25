Мешков: почему легионерам самим не освоить язык страны, которая платит им деньги?

Российский судья Виталий Мешков рассказал о том, почему принял решение изучать английский язык. Кроме того, он высказал мнение, что легионеры также могут изучать русский язык, если выступают в Российской Премьер-Лиге. Арбитр рассказал, что изучение иностранного языка позволило ему познакомиться с будущей супругой.



«Когда судил первый дивизион, дали понять: хочешь двигаться дальше — устраняй пробел. Те, кто не видел зарубежной перспективы, не стали учить язык. Для чего он в России? Общаться с легионерами? Почему бы им самим не освоить язык страны, которая платит им деньги?



Мне хотелось большего, прикинул возможности. Под обычные курсы с нашим рабочим графиком не подстроишься, нужен частный репетитор. Поспрашивал в своём кругу, рекомендовали лингвиста, девушку Наталью. Так и познакомился с женой благодаря судейству. Теперь объясняю молодым на курсах: если честно относишься к своему делу, оно тебя отблагодарит», — цитирует Мешкова «Матч ТВ».