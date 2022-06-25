Стример Бустер: Овечкин — легенда. Может быть, стану фанатом «Динамо»

Стример Бустер прокомментировал результат товарищеского матча, в котором московское «Динамо» сыграло с «Амкалом». Также он оценил выступление российского хоккеиста Александра Овечкина в этой встрече. Бустер предположил, что в будущем может начать поддерживать московское «Динамо».
«Пришёл болеть за красивый футбол. Овечкин — легенда. Понравился его гол. Буду ещё ходить сюда, на «ВТБ Арену». Мне нравится. Ребята зовут, я прихожу, кайфую, здесь круто!
Может быть, стану болельщиком «Динамо». Я бы походил с удовольствием. Правда, не знаю, что нужно сделать, чтобы стать болельщиком», — передаёт слова Бустера корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Московское «Динамо» разгромило в товарищеском матче «Амкал» со счётом 5:0. Александр Овечкин забил первый мяч точным ударом с левой ноги.
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