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Гендиректор «Сочи» Рубашко: по Кассьерре подождите. Немножко осталось

Гендиректор «Сочи» Рубашко: по Кассьерре подождите. Немножко осталось
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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался комментировать ситуацию с потенциальным трансфером нападающего клуба Матео Кассьерры. На протяжении последнего времени появляется информация, что форвард может перебраться в другую команду.

«Пока не буду ничего комментировать. Подождите. Немножко осталось», — цитирует Рубашко «Матч ТВ».

Напомним, Кассьерра стал игроком «Сочи» летом прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах за сочинский клуб, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. По итогам сезона-2021/2022 Кассьерра занял второе место в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги. «Сочи» удалось занять третье место по итогам розыгрыша.

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