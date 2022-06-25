Бразильский журналист: вратарь Иван — хороший вариант для «Зенита». Он похож на Сафонова

Бразильский журналист Фабио Алейшу прокомментировал возможный переход в «Зенит» голкипера «Коринтианса» Ивана. Ранее в СМИ появлялась информация, что российский клуб намерен получить от «Коринтианса» нескольких игроков в обмен на годовую аренду Юри Алберто.

«Иван — хороший вратарь, молодой, выступал за олимпийскую сборную Бразилии. Раньше играл за «Понте Прета». Сейчас Иван нечасто играет за «Коринтианс», но в будущем может стать основным. На данный момент основной вратарь — это Кассио, который является легендой «Коринтианса». Очень опытный игрок, капитан команды, поэтому Ивану сейчас сложно заменить Кассио. Для «Зенита» Иван — хороший вариант.

Одоевский и Кержаков? Сомневаюсь, что это хорошие вратари. Михаил играет не на самом высоком уровне, много ошибается, а Одоевский ещё молодой и неопытен. Иван молод, но уже много играл за свой клуб. Можно сравнить Ивана с Сафоновым, но дело в том, что Матвей уже играл за основную сборную России. Второй игрок, которым интересуется «Зенит» — это Густаво Мантуан. По нему ничего не могу сказать, но от этого игрока зависит всё. Как я понимаю, сегодня будет решение по ним, потому что есть один нюанс.

Сегодня последний день, когда «Коринтианс» может поменять заявку на Кубок Либертадорес. Во вторник будет первый матч с «Бокой Хуниорс», а менять заявку можно только за 48 часов до начала матча. Если они перейдут в «Зенит», то надо убрать их из списка. Пока международное трансферное окно в Бразилии закрыто, оно открывается только 18 июля. Думаю, «Коринтианс» будет рассчитывать на Юри Алберто в матче с «Бокой Хуниорс». Сейчас Юри в Бразилии с тренером по физической подготовке, форма у него отличная», — приводит слова Алейшу «РБ Спорт».